توقف پرسپولیس در هفته نخست لیگ برتر فوتبال بانوان
پرسپولیس در هفته نخست لیگ برتر فوتبال بانوان، در ورزشگاه انقلاب کرج به تساوی بدون گل مقابل ایستا البرز رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم فوتبال بانوان پرسپولیس در نخستین بازی خود در لیگ برتر امروز (۲۱ شهریور) از ساعت ۱۸ مقابل تیم ایستا البرز قرار گرفت؛ که در نهایت این بازی با نتیجه مساوی صفر به صفر به پایان رسید.
تیم پرسپولیس را در این دیدار سمیرا محمدی، زهرا احمدزاده، فاطمه رضایی، الهام عبدالرحمن، ملیکا باقرینسب، ثنا صادقی، سحر رمضانی، زینب عباسپور، فاطمه رضایی، سمیه خرمی و سهیلا شیرالی تشکیل دادند.
در سایر مسابقات هفته نخست؛
گل گهر سیرجان ۱- ۰ سپاهان اصفهان
فرا ایساتیس کران فارس ۰ - ۱ پالایش گاز ایلام
یاسام کردستان ۰- ۳ ملوان بندرانزلی
دیدار تیمهای آوای تهران و خاتون بم به تعویق افتاد.