البرز میزبان مسابقات روبیک کشور
اولین دوره مسابقات آزاد مکعب روبیک کشوری به میزبانی استان البرز در مشکین دشت برگزار شد.
علیرضا رحمتی رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان البرز گفت: این دوره از رقابتها با حضور ۷۰ ورزشکار از ۱۳ استان کشور در مشکین دشت در دو رده زیر ۶ سال و سن آزاد در بخش آقایان و خانمها برگزار شد و کوچکترین شرکت کننده با سن ۴ سال از استان کرمان است.
در پایان این رقابتها استان البرز مقام اول و استان تهران مقام دوم را به خود اختصاص دادند و دور بعدی رقابتهای کشور نیز هفته آینده در کرمان برگزار خواهد شد.