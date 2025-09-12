علیرضا رحمتی رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان البرز گفت: این دوره از رقابت‌ها با حضور ۷۰ ورزشکار از ۱۳ استان کشور در مشکین دشت در دو رده زیر ۶ سال و سن آزاد در بخش آقایان و خانم‌ها برگزار شد و کوچکترین شرکت کننده با سن ۴ سال از استان کرمان است.

در پایان این رقابت‌ها استان البرز مقام اول و استان تهران مقام دوم را به خود اختصاص دادند و دور بعدی رقابت‌های کشور نیز هفته آینده در کرمان برگزار خواهد شد.