رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: سازمان سینمایی در اواخر مهرماه، دوره جدید خود را شروع می‌کند و به یک سالگی می‌رسد. این مدت ما شاهد همگرایی بیشتر اهالی هنر بودیم.

آقای رائد فریدزاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: جلوه اصلی این همگرایی را ما در جشنواره فیلم فجر دیدیم. جشنواره‌ای که جزو شانزده جشنواره معتبر جهانی ثبت شده است و قرار بر این شده که جشنواره جهانی آن به صورت مستقل برگزار شود.

وی گفت: ما در اوایل آذرماه شاهد برگزاری بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر هستیم که تراز برگزاری یک جشنواره حرفه‌ای را براساس ضوابط بین المللی دارد.

رئیس سازمان سینمایی گفت: نکته دیگر حضور بین المللی سینمای ایران است که به موجب آن به تازگی تفاهم نامه همکاری‌های سینمایی بین ایران و بلاروس امضا شده است.

فرید زاده با اشاره به شکل گیری شورای عالی سینما گفت: این شورا در راستای عدالت فرهنگی، فعالیت‌های سینمایی را در استان‌ها رونق می‌دهد و تمرکز زدایی از تهران کم خواهد شد.

وی افزود: تا کنون در سه استان شورای عالی سینما تشکیل شده و انتظار می‌رود که در ماه‌های پیش رو در تمامی استان‌ها شورای عالی به ریاست استاندار شکل بگیرد.

رئیس سازمان سینمایی با اشاره به گونه‌های متنوعی که در تولیدات سینمایی روی پرده سینما می‌بینیم گفت: این تولیدات در گونه اجتماعی بیشتر است ولی ما قصد داریم تنوع را بیشتر کنیم و به همین دلیل کاری کنیم که انواع فیلم‌ها از کودک و نوجوان تا کمدی در سبد کالایی متنوع به مخاطبان عرضه شود.

فریدزاده افزود: بر همین اساس، موسسات تابعه نیز یک تقویم زمان بندی مشخص به ما می‌دهند که این زمانبندی کمک می‌کند در جشنواره‌ها هم نظم لازم اتفاق بیفتد.

وی گفت: سازمان سینمایی در یک سال گذشته سعی کرد به عنوان یک سازمان مستقل که ذیل وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی فعالیت می‌کند، برنامه کلان راهبردی خود را طبق قوانین بالادستی تنظیم کند و این آیین نامه تنظیم شده با مشورت خبرگان حوزه، تنظیم شده است.

رئیس سازمان سینمایی افزود: سرفصل‌های اصلی فعالیت‌های سازمان سینمایی به زودی منتشر می‌شود و در کارکرد‌های حوزه‌های مختلف، بازنگری صورت خواهد گرفت.

وی همچنین درباره عملکرد سینما گران در دوازده روز دفاع مقدس گفت: مجموعه‌ای درخشانی از فیلمنامه‌های فلیمسازان جوان دریافت شد و جمع بندی لازم دراین خصوص در بنیاد سینمایی فارابی صورت گرفته است.

آقای فرید زاده ماراتن سینماگران در ماه‌های جاری را اوج فعالیت اهالی سینما خواند و گفت: جشنواره‌های فیلم کودک و نوجوان، اصفهان، سینما حقیقت و فیلم کوتاه از مهم‌ترین رویداد‌های پیش رو در حوزه هنر است.

وی ابراز امیدواری کرد که بتوانند صنعت سینما را در ماه‌های آتی تقویت کنند.

درست ۳۰ سال پس از ورود سینما به ایران نخستین لایحه نمایش‌ها و سینما‌ها از جانب بلدیه توسط وزارت داخله به هیات دولت رسید و تصویب شد. به این ترتیب نخستین تشکیلات دولتی برای مدیریت هنر نوظهور سینما در کشور ما شکل گرفت.

در سال‌های بعد سیاست‌های امور سینمایی بر عهده سازمان نمایش وزارت کشور وقت گذاشته و ماموریت اداره سالن‌ها و تولید فیلم از اسفند ۱۳۲۵ در این سازمان جدی‌تر دنبال شد.

این وظیفه تا سال ۱۳۴۴- که وزارت فرهنگ و هنر ایجاد شد - همچنان بر عهده وزارت کشور بود و در نهایت از خرداد سال بعد آخرین اختیارات خود را به وزارت فرهنگ و هنر وقت واگذار کرد.

ایرج زندپور نیز - که در شهریور سال ۱۳۴۵ در این منصب جای گرفت- به عنوان ریاست اداره کل امور سینمایی و نخستین مسئول رسمی رژیم گذشته شناخته می‌شود.

با وقوع انقلاب سینما نیز دچار تحولات اساسی شد، تغییرات اساسی ساختاری و ماهیتی ایرانی- اسلامی پیدا کرد و با فرم و قالبی جدید دوران رشد و شکوفایی خود را آغاز کرد. البته نخستین جرقه سینمای جدید ایران در مصاحبه‌های امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران شنیده شده بود.

هم اکنون دفتر جشنواره‌ها و همکاری‌های بین المللی، دفتر ریاست و روابط عمومی، فیلمخانه ملی ایران و مدیریت حراست از واحد‌های مستقل سازمان سینمایی محسوب می‌شوند که زیر نظر این سازمان فعالیت می‌کنند.

علاوه بر این‌ها خانه سینما نیز به عنوان یک نهاد صنفی در قالب یک توافق نامه با سازمان سینمایی وظیفه حمایت از فعالیت‌های جمعی و صنفی اصناف سینمایی و حمایت‌های بیمه‌ای و معیشتی سینماگران عضو را برعهده دارد.