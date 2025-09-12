به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، سیرجان که در هفته سوم لیگ برتر از ساعت ۲۰:۰۰ میزبان سپاهان بود؛در دقیقه ۱۳ امید حامدی فر با بازکردن دروازه سپاهان گل گهر را در پایان نیمه اول برنده به رختکن فرستاد اما در نیمه دوم و در دقیقه ۶۰ انزو کریولی از روی نقطه پنالتی گل تساوی را به ثمر رساند.

علیرضا علیزاده و امیدنورافکن اخراجی‌های این بازی پربرخورد و پرحاشیه بودند.

با وجود حضور بازیکنان در زمین مسابقه، به دلیل حاضر نشدن داوران، بازی با حدود ۲۰ دقیقه تاخیر آغاز شد.