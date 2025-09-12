استقلال خوزستان یک - استقلال صفر

گلزنان: محمد شریفی (۳۴) برای استقلال خوزستان

ترکیب تیم استقلال تهران؛

آنتونیو آدان، صالح حردانی (۶۷ - صالح حردانی)، آرمین سهرابیان، روزبه چشمی، دیدیه اندونگ، عارف آقاسی (۴۶ - سعید سحرخیزان)، ابوالفضل جلالی، محمدحسین اسلامی (۴۶ - یاسر آسانی)، مهران احمدی (۸۶ - منیر الحدادی)، علیرضا کوشکی (۶۷ - موسی جنپو) و محمدرضا آزادی.

ترکیب تیم استقلال خوزستان؛

امید افشین، محمد شریفی (۸۱ - قاسم لطیفی)، حمید بوحمدان، امیرعلی صادقی (۶۵- محمدحسین زواری)، ابوالفضل کوهی، فیاضی میردورقی، سجاد دانایی (۸۲ - علیرضا کرمی)، حجت احمدی، محمدمهدی احمدی (۹۰ - ابوالفضل سلیمانی)، امیرحسین جلال‌وند (۶۵ - امیرحسین فرهادی) و محمدرضا مهدی‌زاده.