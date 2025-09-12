لیگ برتر فوتبال؛ شکست استقلال مقابل آبیهای اهواز
دیدار تیم های استقلال و استقلال خوزستان در هفته سوم لیگ برتر فوتبال با شکست استقلال به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در چارچوب رقابتهای هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران، امروز (۲۱ شهریور) از ساعت ۲۰:۰۰ تیم فوتبال استقلال در ورزشگاه فولاد آرنا اهواز میهمان استقلال خوزستان بود. این جدال با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال خوزستان به پایان رسید.
استقلال خوزستان یک - استقلال صفر
گلزنان: محمد شریفی (۳۴) برای استقلال خوزستان
ترکیب تیم استقلال تهران؛
آنتونیو آدان، صالح حردانی (۶۷ - صالح حردانی)، آرمین سهرابیان، روزبه چشمی، دیدیه اندونگ، عارف آقاسی (۴۶ - سعید سحرخیزان)، ابوالفضل جلالی، محمدحسین اسلامی (۴۶ - یاسر آسانی)، مهران احمدی (۸۶ - منیر الحدادی)، علیرضا کوشکی (۶۷ - موسی جنپو) و محمدرضا آزادی.
ترکیب تیم استقلال خوزستان؛
امید افشین، محمد شریفی (۸۱ - قاسم لطیفی)، حمید بوحمدان، امیرعلی صادقی (۶۵- محمدحسین زواری)، ابوالفضل کوهی، فیاضی میردورقی، سجاد دانایی (۸۲ - علیرضا کرمی)، حجت احمدی، محمدمهدی احمدی (۹۰ - ابوالفضل سلیمانی)، امیرحسین جلالوند (۶۵ - امیرحسین فرهادی) و محمدرضا مهدیزاده.