پخش زنده
امروز: -
سپاهان و گل گهر سیرجان در هفته سوم رقابتهای لیگ برتر به تساوی رضایت دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ از ساعت ۲۰ امشب تیمهای فوتبال گلگهر سیرجان و سپاهان اصفهان در هفته سوم رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان رو در روی یکدیگر قرار گرفتند و با نتیجه یک بر یک زمین بازی را ترک کردند.
در این دیدار امید حامدی فر در دقیقه ۱۲ بازی برای گل گهر و انزوکریولی در دقیقه ۶۰ برای سپاهانیها گل زنی کردند.
سپاهان با این نتیجه در جایگاه یازدهم و گل گهر در ردهی هشتم لیگ برتر فوتبال قرار دارند.