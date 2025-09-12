پخش زنده
امروز: -
تیم فوتبال استقلال تهران فردا شنبه ۲۲ شهریور برای برگزاری اردوی تدارکاتی و سفر به امارات راهی کیش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، تیم فوتبال استقلال امروز در هفته سوم رقابتهای لیگ برتر در اهواز به مصاف استقلال خوزستان رفت و در پایان با یک گل اولین شکست فصل خارج از خانه را تجربه کرد.
تیم استقلال تهران با تصمیم ریکاردو ساپینتو و کادر فنی، امشب در اهواز میماند و صبح فردا با پرواز اختصاصی عازم کیش خواهد شد تا تمرینات خود را در کیش پیگیری کند.
آبی پوشان پایتخت تا سه شنبه ۲۵ شهریور در کیش تمرینات خود را دنبال میکنند و از فرودگاه بین المللی کیش عازم دوبی میشوند تا دیدار خود را مقابل الوصل امارات برگزار کنند.
تیم فوتبال استقلال تهران چهارشنبه ۲۶ شهریور از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه زِعبیل دبی مقابل الوصل امارات به میدان خواهد رفت.