به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، تیم استقلال خوزستان در هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، جام خلیج فارس از ساعت ۲۰ امشب (جمعه ۲۱ شهریور) در ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان به مصاف تیم استقلال تهران رفت.

در این دیدار شاگردان احمد خلیفه اصل توانستند با گل دقیقه ۳۴ محمد شریفی شاگردان ساپنتو را شکست دهند و سه امتیاز خانگی را کسب نمایند.

آبی پوشان خوزستانی نیز در دقیقه ۴۰ گل دوم را وارد دروازه استقلال تهران کردند که پس از بازبینی داور توسط دستگاه وی ای آر مردود اعلام شد.

همچنین در دقایق ۷۸ حمد بوحمدان از تیم استقلال خوزستان و ۹۵ رامین رضائیام از تیم استقلال تهران با کارت قرمز از بازی اخراج شدند.

تیم استقلال خوزستان با این نتیجه در رده نهم جدول رده بندی قرار گرفت.

در ادامه این مسابقات تیم فولاد خوزستان از ساعت ۱۹ فردا شنبه ۲۲ شهریور ماه به مصاف تیم پرسپولیس تهران می‌رود.