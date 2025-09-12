به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم موی‌تای جوانان ایران با همراهی جواد نصیری، رئیس انجمن موی‌تای کشور، راهی ابوظبی شد تا در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ که با حضور بیش از ۱۲۰۰ ورزشکار از ۱۰۰ کشور برگزار می‌شود، شرکت کند. این مسابقات از امروز با مراسم افتتاحیه آغاز شد و تا ۲۹ شهریور ادامه دارد.

کاروان ایران در این رقابت‌ها با چهار ورزشکار در بخش مبارزه و دو ورزشکار در بخش وای‌کرو حضور دارد.

ترکیب تیم کشورمان به شرح زیر است:

بخش پسران؛

ایمان محمدی – وزن ۳۸ کیلوگرم، رده سنی ۱۳–۱۲ سال

ابوالفضل سلطانی – وزن ۹۰+ کیلوگرم، رده سنی ۱۷–۱۶ سال

بخش دختران؛

مهنا علیجان‌زاده ملیجی – وزن ۳۶ کیلوگرم، رده سنی ۱۱–۱۰ سال

رومینا دشتی – وای‌کرو رده سنی ۱۷–۱۶ سال

صبا حشمتی – وای‌کرو رده سنی ۱۱–۱۰ سال

همچنین زهرا خمرزاده در رده سنی ۱۵–۱۴ سال و وزن ۴۰- کیلوگرم در ترکیب قرار دارد که صدور ویزای وی هنوز نهایی نشده است.

کادر فنی تیم شامل علی پاک‌اعتقاد (مربی پسران)، مستانه سیف‌آبادی (مربی دختران) و شاه‌صنم صدیقی (مربی وای‌کرو) است. در کنار آنها، دو داور بین‌المللی کشورمان، فرشید کریمی و آرزو مقدوری، نیز برای قضاوت در این مسابقات حضور خواهند داشت.