فرمانده انتظامی شهرستان گرگان گفت: بیش از چهار کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در این شهرستان کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، سرهنگ عباسعلی پهلوانینسب اظهار کرد: در راستای اجرای طرحهای مقابلهای با سوداگران مرگ و ارتقا امنیت اجتماعی، مأموران کلانتری ۱۵ گرگان با همکاری مأموران مرزبانی موفق شدند بیش از چهار کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف و ضبط کنند.
وی افزود: در این عملیات ضمن کشف مواد مخدر، یک متهم نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، تحویل مراجع قضائی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان گرگان با تأکید بر عزم جدی پلیس در مبارزه بیامان با پدیده شوم اعتیاد، خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با قاچاقچیان و سوداگران مرگ همواره در دستور کار پلیس قرار دارد و اجازه نخواهیم داد امنیت و آرامش مردم خدشهدار شود.