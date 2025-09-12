لیگ برتر فوتبال؛ تساوی سپاهان و گلگهر سیرجان
دیدار تیمهای گل گهر سیرجان و سپاهان اصفهان در هفته سوم لیگ برتر فوتبال با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، دیدار تیمهای گل گهر سیرجان و سپاهان اصفهان در چارچوب هفته سوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۹ امشب (۲۱ شهریور) در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان برگزار شد که در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
با این نتیجه گل گهر ۴ امتیازی شد و در رتبه هشتم قرار گرفت و در مقابل سپاهان با ۲ امتیاز در رتبه یازدهم ایستاد.
گلگهر سیرجان یک - سپاهان یک
گلزنان: امید حامدی فر (۱۲) برای گلگهر، انزو کریولی (۶۰ - پنالتی) برای سپاهان
تیم داوری: سید وحید کاظمی، علیرضا ایلدروم، اسماعیل احمدی، علی سام، داور VAR: بیژن حیدری، فرهاد مروجی، ناظر: حیدر شکور
ترکیب گلگهر سیرجان:
فرزین گروسیان، آرمان اکوان، امید حامدیفر، مجید عیدی، نمانیا توماشویچ، امیر جعفری، نوید عاشوری، علیرضا علیزاده، پوریا پورعلی، مهدی تیکدری و رضا جعفری.
سرمربی: مهدی تارتار
ترکیب سپاهان اصفهان:
محمدرضا اخباری، محمدامین حزباوی، عارف حاجی عیدی، آریا یوسفی، میلاد زکیپور، امید نورافکن، احسان حاجصفی، محمدمهدی لطیفی، ایوان سانچز، محمد عسکری و انزو کریولی.
سرمربی: محرم نویدکیا