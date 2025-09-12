به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سرپرست ورزش و جوانان استان گفت:مسابقات هنر‌های فردی با حضور ۹۰۰ شرکت‌کننده در ۳۱ تیم و در پنج رده سنی (خردسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان) به میزبانی شهرستان شهرکرد برگزار شد.

حسین زمانی افزود: در فرم با سلاح: ریحانه بخشنده، مهشاد قربان‌پور، شکیلا اسکندری، مهدیه قائدامینی، پرنیا مختاری فنی‌ترین‌ها بودند.

به گفته وی مرجان سمیع، آنیسا خسروی، آیلار ابراهیمی، مهلا نصیری در سایر استایل‌ها انتخاب شدند.

سرپرست ورزش و جوانان استان افزود:تیم‌های منتخب این مسابقات شهرکرد، اردل و بروجن بودند.