به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، نونو میگوئل مورایس، مربی استقلال پس از شکست یک بر صفر مقابل استقلال خوزستان در هفته سوم لیگ برتر فوتبال، اظهار داشت: به خاطر نتیجه به دست آمده ناراحت هستیم. می‌دانستیم بازی چطور پیش می‌رود. فقط یک تیم داخل زمین بازی می‌کرد و تیم حریف منتظر اشتباهات ما بود یا می‌خواست پرتاب اوت داشته باشد.

وی افزود: ما واقعاً بدشانس بودیم و با کار‌هایی که انجام دادیم می‌توانستیم گل بزنیم، اما به حریف اجازه دادیم دو فرصت گل ایجاد کند، یکی را دروازه‌بان ما گرفت و دومی گل شد. ما شانس‌های زیادی برای گلزنی ایجاد کردیم و دو توپ به تیر دروازه حریف زدیم. ما می‌توانستیم گل بزنیم و سه امتیاز را به خانه ببریم، اما متأسفانه یک امتیاز هم نگرفتیم. همچنین پنالتی واضحی اتفاق افتاد، ولی نمی‌دانم چرا داور نگرفت. نمی‌دانم چرا در روز‌هایی که VAR داریم، پنالتی نگرفتند. این صحنه نه تنها صد درصد، بلکه دویست درصد پنالتی بود.

مربی تیم فوتبال استقلال گفت: تیم در حال پروسه آماده‌سازی است. ما از تعطیلات فیفادی به تازگی برگشته‌ایم و نتوانستیم با همه بازیکنان تمرینات تاکتیکی انجام دهیم. ما به زمان نیاز داریم تا بازیکنان را به آن سطحی که می‌خواهیم، برسانیم. ما اعتمادبه‌نفس داریم که برگردیم، چون مسیر را می‌دانیم و هر روز خوب کار می‌کنیم. این بدشانسی که در دو بازی اخیر داشتیم شاید برای آینده ما خوب باشد.