رئیس اداره حفاظت محیط زیست اندیکا گفت: تلاش برای مهار آتش در جنگلهای لیله منطقه شیمبار اندیکا ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد طهماسبی در گفتوگو با خبر شبکه خوزستان گفت: عصر دیروز آتش سوزی در این منطقه رخ داد که بلافاصله پس از دریافت گزارش حریق نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و سایر امدادگران برای مهار آن اعزام شدند.
وی با اشاره به اینکه با تلاش نیروها بامداد امروز موفق به کنترل آتش شدند، بیان کرد: مجدد حریق در جنگل لیله شعله ور شد و تلاش برای خاموش کردن آن ادامه دارد.