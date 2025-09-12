به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد طهماسبی در گفت‌و‌گو با خبر شبکه خوزستان گفت: عصر دیروز آتش سوزی در این منطقه رخ داد که بلافاصله پس از دریافت گزارش حریق نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست و سایر امدادگران برای مهار آن اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه با تلاش نیرو‌ها بامداد امروز موفق به کنترل آتش شدند، بیان کرد: مجدد حریق در جنگل لیله شعله ور شد و تلاش برای خاموش کردن آن ادامه دارد.