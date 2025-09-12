به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه روز دوم مسابقات دستجات آزاد اسکیت اینلاین هاکی به میزبانی مجموعه ورزشی سایمان تبریز، رقابت‌های رده سنی نوجوانان در بخش دختران برگزار شد.

در این دوره از رقابت‌ها هفت تیم‌ ام دات آر تهران، سایمان تبریز، پیشرو قزوین، عطا اصفهان، اسپادان اصفهان، آینده سازان تهران و آکادمی فونیکس قم حضور داشتند.

در پایان و پس از برگزاری رقابت‌ها به صورت فشرده، تیم‌های سایمان تبریز، آینده سازان و‌ ام دات آر توانستند به ترتیب ۳ تیم برتر این دوره را تشکیل دهند.