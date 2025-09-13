مترجم کتاب «آنک آن یتیم نظر کرده » گفت: ترجمه عربی این کتاب، که به موضوع زندگی پیامبرگرامی اسلام می‌پردازد، از برگزیدگان کتاب سال است و نکته جالب این که اصل اثر به زبان فارسی تا کنون این جایزه را نگرفته است.

خانم «بتول مشکین فام» مترجم عربی این اثر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما با بیان این مطلب گفت: آقای سرشار برای این کتاب خیلی زحمت کشیده‌اند و حقیقتا اثری فاخر و خواندنی است که ترجمه آن برای من راحت نبود و من هم تلاش کردم به منابع آن در پاورقی اضافه کنم.

این مترجم که عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) است افزود: ترجمه عربی این کتاب در کشور‌های مختلف رونمایی شده و در دانشگاه‌ها و مدارس تدریس می‌شود.

وی گفت:من برای اینکه بتوانم این رمان را خوب ترجمه کنم، قبل از آن کتاب‌های رمان را می‌خواندم تا ذوق و قریحه‌ام شکوفا شود.

خانم مشکین فام افزود: من سعی کردم که تمام عناصر داستانی را در ترجمه رعایت کنم و البته ترجمه این اثر را مدیون اهل بیت (س) می‌دانم.

وی گفت: آقای سرشار در این کتاب، از یک موسیقی درونی استفاده کرده‌اند که این موضوع به کار من کمک کرد و من هم سعی کردم این موسیقی را منتقل کنم.

این مترجم افزود: داستان این کتاب به کودکی پیامبر گرامی اسلام اختصاص دارد و این موضوع کتاب را جذاب کرده است، چون کمتر کسی درباره زمان کودکی حضرت رسول (ص) اطلاعات دارد.

خانم مشکین فام گفت: این رمان صحنه‌هایی دارد که من با خواندن آن زار زار گریه کرده‌ام. از کودکی پیامبری که با فوت نزدیکان، تنها می‌شود و به دامان دایه‌ها و عمو‌ها و پدربزرگ می‌رود و البته یکی از نکته‌های این کتاب، رابطه پیامبر اسلام با حضرت علی (ع) است.

عنوان کتاب هم در زبان عربی "ها هو الیتیم بعین الله " برگرفته از قرآن کریم و تعبیری مشابه است که چهار جا در قرآن از تعبیر نظر کرده استفاده شده است.

کتاب آنک آن یتیم نظر کرده، نوشته محمدرضا سرشار است که در انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.

این کتاب بعد از چاپ در دو قالب ویژه نوجوانان و بزرگسالان موفق به دریافت جوایز معتبری از سوی جشنواره‌های کشوری قرار گرفت که از آن جمله می‌توان به عنوان اثر برگزیده دومین جشنواره قصه‌های قرآنی، پیامبران و ائمه» (مربوط به بررسی کتاب‌های ده سال سال‌های ۱۳۷۴تا ۱۳۸۴) برای آن اشاره کرد.