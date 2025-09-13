به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، امیر خلیفه اصل، سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان پس از برتری یک بر صفر مقابل استقلال، اظهار داشت: پیش‌بینی بازی خیلی سختی را کرده بودیم. بعد از بازی با پیکان هدف‌گذاری کردیم که این سه امتیاز را کسب کنیم و بچه‌ها با دل و جان بازی کردند تا مردم خوزستان را خوشحال کنند.

وی با بیان اینکه جوانان استقلال خوزستان حرف‌های زیادی برای گفتن دارند، افزود: به تیم باسابقه استقلال خسته نباشید می‌گویم و به نظرم با این نتیجه، چیزی از شایستگی این تیم کم نمی‌شود. باید بهتر برنامه‌ریزی کنیم تا نتایج خیلی بهتری بگیریم و مردم خوزستان را شاد کنیم. از مسئولان خواهش می‌کنم از جوانان استقلال خوزستان حمایت کنند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان در واکنش به اینکه یک خبرنگار، شاگردانش را به وقت‌کشی متهم کرد، گفت: به نظر شما احترام می‌گذارم، اما وقت‌کشی در برنامه ما نبود. بازی خیلی سنگینی را پشت سر گذاشتیم و برخورد‌های شدیدی در زمین رخ می‌داد.

خلیفه اصل با رد اتهام اتلاف وقت، افزود: هدف‌مان نبود که بازی را از کار بیندازیم و خدای ناکرده وقت‌کشی کنیم. استقلال تیمی قابل احترام و بزرگ است. این تیم بازیکنان بزرگی دارد و بازیکنان ما تحت تأثیر قرار می‌گرفتند.

وی ادامه داد: به‌عنوان یک خوزستانی خیلی خوشحال هستم که توانستیم مردم خوزستان را شاد کنیم. کادر فنی و مدیران استقلال خوزستان و مقامات کارخانه گروه ملی فولاد دوست دارند که دیدار‌های استقلال خوزستان در اهواز برگزار شود.

سرمربی استقلال خوزستان با اشاره به صدور مجوز میزبانی تیمش در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز، گفت: از مدیران باشگاه فولاد تشکر می‌کنم و به نظرم آنها در این برد سهیم بودند. امیدوارم دوستان کمک کنند تا ورزشگاه ما زودتر درست شود و برای تیم‌هایی که از خارج از خوزستان می‌آیند، میزبان خوبی باشیم.

خلیفه اصل افزود: جوانی تیم تنها دغدغه ما و همکاران‌مان بود. بازیکن ما ۱۹ سال بیشتر نداشت و جلوی استقلال و پرسپولیس بازی نکرده بود. از لحاظ روانی با بچه‌ها کار کردیم و از همکارانم تشکر می‌کنم.

وی با بیان اینکه فوتبال متعلق به جوانان است، گفت: دو هفته پیش هم گفتم که وظیفه دارم پشت جوانان بایستم و تاوانِ آن را بدهم. خدا را شکر که این جوانان، پاسخ اعتمادمان را دادند و ان‌شاءالله از آنها بیشتر خواهیم شنید.

سرمربی استقلال خوزستان افزود: خیلی خوشحال بودیم که دوستان‌مان از ماهشهر، آبادان و مسجدسلیمان به همراه هواداران فولاد و استقلال خوزستان دور هم جمع شدند و از تیم شهرشان حمایت کردند. امیدوارم باز هم این اتفاق بیفتد و انرژی بگیریم تا آن را به هواداران تقدیم کنیم.