آقای «محمد قبادی» نویسندهای است که کتاب «پاسیاد پسرخاک» را به یاد مرحوم ابوترابی فرد نوشت و اثرش مزین به تقریظ رهبر انقلاب شد. او این کتاب را محصول دغدغهای میداند که از دهه هفتاد در ذهنش وجود داشت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما آقای قبادی با اشاره به این که کتابهای محققانه و جامع درباره مرحوم ابوترابی فرد کمتر وجود دارد گفت: من برای این که خودم را اقناع کنم از سال ۱۳۷۹ برای شناخت بیشتر مرحوم ابوترابی فرد شروع به تحقیق کردم.
وی افزود: من برای نگارش این کتاب، هرآن چه که از منابع مکتوب کتابخانهای و یا در نشریات منتشر شده بود خواندم و با نزدیکان و افرادی که با آقای ابوترابی زندگی کرده بودند همراهی کردم که نتیجه آن هشتاد ساعت گفتوگو شد و همه آنها را در کتاب آوردم.
آقای قبادی گفت: این کتاب، براساس سیری تاریخی نوشته شده است و من تلاش کردهام که به صورت روان بنویسم تا همه مخاطبان از آن بهرهمند شوند.
این نویسنده افزود: اقای ابوترابی نمادی از همگرایی بود و شناخت ایشان، نیاز امروز جامعه ماست.
وی گفت: تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «پاسیاد پسرخاک» به ما کمک میکند که مرحوم ابوترابی را بهتر بشناسیم و من برایم به عنوان کسی که ایشان را کتابخوانی حرفهای میدانم باعث افتخار است.
محمد قبادی متولد سال ۱۳۵۴ است.
وی. دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته تاریخ ایران اسلامی است و از سال ۱۳۷۷ در حوزه پژوهشهای تاریخی فعالیت میکند.
مجموعه شخصیتهای مانا، روزشمار ۱۵ خرداد و کتاب خلبان صدیق خاطرات تیمسار محمد صدیق قادری که دو سال قبل برگزیده کتاب سال دفاع مقدس شد از جمله کتابهای اوست.