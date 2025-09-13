محمد رضا سرشار گفت: یکی از نکاتی که من برای نگارش کتاب «آنک آن یتیم نظرکرده» در نظر گرفتم، ظرافت‌های تاریخی بود. چرا که شاید همه فکر می‌کنند همه چیز را از زندگی پیامبر می‌دانند، اما در تاریخ ظرافت‌هایی هست که من برای نگارش این کتاب از آن‌ها استفاده کردم.

نویسنده کتاب «آنک آن یتیم نظر کرده» در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: تاریخ به ما اطلاعات ارائه می کند اما داستان، آن اطلاعات را به دیده ها تبدیل می کند یعنی کاری می کند که انگار ما آن چیزها را می بینیم.

وی افزود: من برای نگارش این کتاب، هیچ منبعی را از نظر دور نداشتم. البته منابعی که در چهارچوب نظر علمای دین هست و از همه آنها استفاده کردم.

آقای سرشار گفت: این کتاب، دو فراز دارد که من را تحت تاثیرقرار داد، یکی فراز رحلت حضرت آمنه است و دیگری صحنه معراج پیامبر اکرم (ص) است که هر وقت آنها را می‌خوانم گریه می‌کنم.

نویسنده کتاب «آنک آن یتیم نظر کرده» افزود: من زمانی که به سرزمین وحی سفر کردم و آن موقعیت‌های تاریخی را از نزدیک دیدم، بیشتر توانستم برای نوشتن این کتاب الهام بگیرم و در نوشتن این اثر برایم موثر بود.

محمد رضا سرشار، که سه دهه مجری و گوینده «قصه ظهر جمعه» بود، کتاب زندگی پیامبر گرامی اسلام را در طول پانزده سال پرورش داده و به رشته تحریر در آورده است.