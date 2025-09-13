مرد شماره یک شطرنج کشورمان در دور هشتم مسابقات معتبر گرند سوئیس مقابل سوپر استاد بزرگ هلندی به تساوی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های معتبر شطرنج گرند سوئیس با حضور ۱۰۰ شطرنج باز برتر جهان (به همراه چند سهمیه و شطرنج باز منتخب) ۱۳ تا ۲۴ شهریور در سمرقند ازبکستان در حال برگزاری است.

سوپر استاد بزرگ شطرنج کشورمان، پرهام مقصودلو در دور هشتم این رقابت‌ها مقابل آنیش گیری سوپر استاد بزرگ هلندی به نتیجه ارزشمند تساوی دست پیدا کرد.

سید محمد امین طباطبایی دیگر نماینده شطرنج کشورمان نیز مقابل الکسی شیروف اسپانیایی و بردیا دانشور مقابل ویتاشک لهستانی مساوی کردند.

در دور نهم این رقابت‌ها امروز پرهام مقصودلو به مصاف وینسنت کایما آلمانی می‌رود، سید محمد امین طباطبایی با پراناو هندی و بردیا دانشور با الکسی سارانا شطرنج باز روس تبار صربستانی به رقابت می‌پردازند.

رقابت‌های گرند سوئیس در ۱۱ دور و در دو جدول آزاد و بانوان برگزار می‌شود و قهرمان و نایب قهرمان آن، سهمیه حضور در رقابت‌های کاندیدا‌های شطرنج را کسب می‌کنند. مجموع جوایز این رقابت‌ها ۶۵۰ هزار دلار است.