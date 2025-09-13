تیم چادرملو اردکان در مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های نوجوانان و جوانان دختر کشور به مقام نخست رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های نوجوانان و جوانان دختر کشور با شرکت ۹۶ ورزشکار از تیم‌های چادرملو اردکان، گل گهر سیرجان، آکادمی کاکتوس خراسان و آکادمی تهران ۲۰ و ۲۱ شهریور در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران پیگیری شد و در پایان تیم چادرملو اردکان با کسب ۵۱۷ امتیاز در دو مرحله به عنوان قهرمانی دست یافت. تیم گل گهر سیرجان با کسب ۳۱۵ امتیاز به مقام نایب قهرمانی رسید و تیم آکادمی کاکتوس خراسان نیز با کسب ۲۸۵ امتیاز سوم شد.

در جریان برگزاری رقابت‌های مرحله پایانی، در ماده ۳۰۰۰ متر، هانیه شه‌پری از تیم چادرملو اردکان با ثبت زمان ۹:۴۴.۵۲ دقیقه رکورد ملی جوانان ایران را که در اختیار خودش (۹:۵۳.۹۱ دقیقه – ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ – تهران) بود، شکست.

سامیا شه‌پری دیگر نماینده تیم چادرملو اردکان نیز با ثبت زمان ۱۰:۰۴.۶۳ دقیقه رکورد ملی نوجوانان این ماده را که پیش از این با زمان (۱۰:۰۸.۴۳ دقیقه – ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ – تهران) بود، ارتقا داد.

در ماده پرش ارتفاع، عسل علیقلی با عبور از مانع ۱.۶۹ متری، رکورد باشگاهی این ماده را که پیش از این با رکورد ۱.۶۸ متر (فاطمه محیطی زاده – ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ – تهران) بود، جابجا کرد.

هانیه شه پری در ماده ۳۰۰۰ متر بامانع با ثبت زمان ۱۰:۳۱.۳۸ دقیقه رکورد باشگاهی این ماده را که در اختیار خودش بود، شکست.

نتایج روز پایانی به شرح زیر است:

۲۰۰ متر:

۱- استو کانتا – آکادمی تهران – ۲۶.۶۳ ثانیه

۲- شهلا میلان – گل گهر سیرجان – ۲۶.۹۳ ثانیه

۳- فاطمه محبی – چادرملو اردکان – ۲۷.۱۶ ثانیه

۴۰۰ متر بامانع:

۱- پردیس کاک سوری – گل گهر سیرجان – ۱:۰۵.۸۱ دقیقه

۲- آیدا شادان – آکادمی کاکتوس – ۱:۱۶.۱۳ دقیقه

۱۵۰۰ متر:

۱- سامیه شه پری – چادرملو اردکان – ۴:۴۱.۶۱ دقیقه

۲- مبینا خیاط – آکادمی کاکتوس خراسان - ۴:۵۰.۶۳ دقیقه

۳- فرنوش چراغی – آکادمی کاکتوس خراسان – ۵:۰۸.۶۹ دقیقه

۳۰۰۰ متر بامانع:

۱- هانیه شه پری – چادرملو اردکان – ۱۰:۳۱.۳۸ دقیقه (رکورد جدید باشگاهی)

۲- رها احمدی – چادرملو اردکان – ۱۲:۱۲.۲۶ دقیقه

۳- نرجس امامی – آکادمی تهران – ۱۳:۳۳.۱۱ دقیقه

۱۰۰۰۰ متر پیاده روی:

۱- زهرا راهداری – گل گهر سیرجان – ۱:۰۸:۵۵ دقیقه

۲- نرجس امیر طاهری – ۱:۱۲:۰۱ دقیقه

۳- نازنین پور فریدونی – گل گهر سیرجان – ۱:۲۲:۱۵ دقیقه

۵۰۰۰ متر:

۱- مریم احمدی – چادرملو اردکان – ۱۹:۰۰.۷۰ دقیقه

۲- سامیا احدیان – آکادمی کاکتوس خراسان – ۲۰:۱۶.۲۲ دقیقه

۳- مرضیه عباسی – آکادمی کاکتوس خراسان – ۲۱:۴.۶۵ دقیقه

پرتاب نیزه:

۱- مبینا مصطفوی – چادرملو اردکان – ۳۱.۷۰ متر

۲- نسترن فشخورانی – آکادمی تهران – ۳۰.۱۵ متر

۳- ملیکا خالوئی – گل گهر سیرجان – ۲۵.۰۱ متر

پرتاب وزنه:

۱- ساجده سادات علوی مقدم – آکادمی کاکتوس خراسان – ۱۱.۱۲ متر

۲- یگانه احمدی - آکادمی کاکتوس خراسان – ۱۰.۶۷ متر

۳- وحیده حبیب زاده - آکادمی کاکتوس خراسان – ۱۰.۵۷ متر

پرتاب چکش:

۱- هستی سیاه منصوری – چادرملو اردکان – ۴۹.۰۹ متر

۲- ریحانه رستگاری – چادرملو اردکان – ۳۴.۷۵ متر

۳- مبینا برفی – آکادمی کاکتوس خراسان – ۲۶.۱۷ متر

پرش طول:

۱- مائده سلاجقه – گل گهر سیرجان – ۵.۶۳ متر

۲- حنانه عطایی – چادرملو اردکان – ۵.۶۲ متر

۳- ندا عابدینی – چادرملو اردکان – ۵.۱۳ متر

هفتگانه:

۱- غزل فریس آبادی – چادرملو اردکان – ۳۴۵۷ امتیاز

۲- فرشته احمدی – آکادمی تهران – ۲۵۷۲ امتیاز

۳- مریم بابایی – چادرملو اردکان – ۱۹۷۹ امتیاز

۴ در ۴۰۰ متر امدادی:

۱- چادرملو (پرنیان فراهانی، پریسا امینی، ملیکا زارع، هانیه شه پری) – ۴:۰۶.۷۸ دقیقه

۲- آکادمی کاکتوس (مبینا خیاط، فرنوش چراغی، مرضیه عباسی، روبیتا ربیع) – ۴:۱۵.۴۴ دقیقه

۳- گل گهر سیرجان (مائده عربی، هستی نوروزی، پردیس کاک سوری، نرجس امیر طاهری) – ۴:۳۰.۵۳ دقیقه