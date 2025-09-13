قهرمانی چادرملو اردکان در دو و میدانی قهرمانی باشگاههای دختران کشور
تیم چادرملو اردکان در مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاههای نوجوانان و جوانان دختر کشور به مقام نخست رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای دو و میدانی قهرمانی باشگاههای نوجوانان و جوانان دختر کشور با شرکت ۹۶ ورزشکار از تیمهای چادرملو اردکان، گل گهر سیرجان، آکادمی کاکتوس خراسان و آکادمی تهران ۲۰ و ۲۱ شهریور در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران پیگیری شد و در پایان تیم چادرملو اردکان با کسب ۵۱۷ امتیاز در دو مرحله به عنوان قهرمانی دست یافت. تیم گل گهر سیرجان با کسب ۳۱۵ امتیاز به مقام نایب قهرمانی رسید و تیم آکادمی کاکتوس خراسان نیز با کسب ۲۸۵ امتیاز سوم شد.
در جریان برگزاری رقابتهای مرحله پایانی، در ماده ۳۰۰۰ متر، هانیه شهپری از تیم چادرملو اردکان با ثبت زمان ۹:۴۴.۵۲ دقیقه رکورد ملی جوانان ایران را که در اختیار خودش (۹:۵۳.۹۱ دقیقه – ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ – تهران) بود، شکست.
سامیا شهپری دیگر نماینده تیم چادرملو اردکان نیز با ثبت زمان ۱۰:۰۴.۶۳ دقیقه رکورد ملی نوجوانان این ماده را که پیش از این با زمان (۱۰:۰۸.۴۳ دقیقه – ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ – تهران) بود، ارتقا داد.
در ماده پرش ارتفاع، عسل علیقلی با عبور از مانع ۱.۶۹ متری، رکورد باشگاهی این ماده را که پیش از این با رکورد ۱.۶۸ متر (فاطمه محیطی زاده – ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ – تهران) بود، جابجا کرد.
هانیه شه پری در ماده ۳۰۰۰ متر بامانع با ثبت زمان ۱۰:۳۱.۳۸ دقیقه رکورد باشگاهی این ماده را که در اختیار خودش بود، شکست.
نتایج روز پایانی به شرح زیر است:
۲۰۰ متر:
۱- استو کانتا – آکادمی تهران – ۲۶.۶۳ ثانیه
۲- شهلا میلان – گل گهر سیرجان – ۲۶.۹۳ ثانیه
۳- فاطمه محبی – چادرملو اردکان – ۲۷.۱۶ ثانیه
۴۰۰ متر بامانع:
۱- پردیس کاک سوری – گل گهر سیرجان – ۱:۰۵.۸۱ دقیقه
۲- آیدا شادان – آکادمی کاکتوس – ۱:۱۶.۱۳ دقیقه
۱۵۰۰ متر:
۱- سامیه شه پری – چادرملو اردکان – ۴:۴۱.۶۱ دقیقه
۲- مبینا خیاط – آکادمی کاکتوس خراسان - ۴:۵۰.۶۳ دقیقه
۳- فرنوش چراغی – آکادمی کاکتوس خراسان – ۵:۰۸.۶۹ دقیقه
۳۰۰۰ متر بامانع:
۱- هانیه شه پری – چادرملو اردکان – ۱۰:۳۱.۳۸ دقیقه (رکورد جدید باشگاهی)
۲- رها احمدی – چادرملو اردکان – ۱۲:۱۲.۲۶ دقیقه
۳- نرجس امامی – آکادمی تهران – ۱۳:۳۳.۱۱ دقیقه
۱۰۰۰۰ متر پیاده روی:
۱- زهرا راهداری – گل گهر سیرجان – ۱:۰۸:۵۵ دقیقه
۲- نرجس امیر طاهری – ۱:۱۲:۰۱ دقیقه
۳- نازنین پور فریدونی – گل گهر سیرجان – ۱:۲۲:۱۵ دقیقه
۵۰۰۰ متر:
۱- مریم احمدی – چادرملو اردکان – ۱۹:۰۰.۷۰ دقیقه
۲- سامیا احدیان – آکادمی کاکتوس خراسان – ۲۰:۱۶.۲۲ دقیقه
۳- مرضیه عباسی – آکادمی کاکتوس خراسان – ۲۱:۴.۶۵ دقیقه
پرتاب نیزه:
۱- مبینا مصطفوی – چادرملو اردکان – ۳۱.۷۰ متر
۲- نسترن فشخورانی – آکادمی تهران – ۳۰.۱۵ متر
۳- ملیکا خالوئی – گل گهر سیرجان – ۲۵.۰۱ متر
پرتاب وزنه:
۱- ساجده سادات علوی مقدم – آکادمی کاکتوس خراسان – ۱۱.۱۲ متر
۲- یگانه احمدی - آکادمی کاکتوس خراسان – ۱۰.۶۷ متر
۳- وحیده حبیب زاده - آکادمی کاکتوس خراسان – ۱۰.۵۷ متر
پرتاب چکش:
۱- هستی سیاه منصوری – چادرملو اردکان – ۴۹.۰۹ متر
۲- ریحانه رستگاری – چادرملو اردکان – ۳۴.۷۵ متر
۳- مبینا برفی – آکادمی کاکتوس خراسان – ۲۶.۱۷ متر
پرش طول:
۱- مائده سلاجقه – گل گهر سیرجان – ۵.۶۳ متر
۲- حنانه عطایی – چادرملو اردکان – ۵.۶۲ متر
۳- ندا عابدینی – چادرملو اردکان – ۵.۱۳ متر
هفتگانه:
۱- غزل فریس آبادی – چادرملو اردکان – ۳۴۵۷ امتیاز
۲- فرشته احمدی – آکادمی تهران – ۲۵۷۲ امتیاز
۳- مریم بابایی – چادرملو اردکان – ۱۹۷۹ امتیاز
۴ در ۴۰۰ متر امدادی:
۱- چادرملو (پرنیان فراهانی، پریسا امینی، ملیکا زارع، هانیه شه پری) – ۴:۰۶.۷۸ دقیقه
۲- آکادمی کاکتوس (مبینا خیاط، فرنوش چراغی، مرضیه عباسی، روبیتا ربیع) – ۴:۱۵.۴۴ دقیقه
۳- گل گهر سیرجان (مائده عربی، هستی نوروزی، پردیس کاک سوری، نرجس امیر طاهری) – ۴:۳۰.۵۳ دقیقه