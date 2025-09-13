پخش زنده
همزمان با اعلام نیاز سازمان انتقال خون آذربایجان شرقی، مردم اسکو با حضور در پایگاه سیار اهدای خون نیازمندان به این مایع حیاتی را یاری کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی احمد داداشپور رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان اسکو، از برگزاری این پویش خیرخواهانه خبر داد و گفت: در این پویش ۱۵۰ واحد خون سالم از داوطلبان اهداکننده دریافت شد.
وی افزود: بیشترین گروه خونی دریافتشده در این پویش از نوع O مثبت بود که پرمصرفترین گروه خونی نیز به شمار میرود.
داداش پور ادامه داد: این اقدام انساندوستانه، به منظور کمک به تأمین خون و فراوردههای خونی مورد نیاز مراکز درمانی و نجات جان بیماران صورت می گیرد..