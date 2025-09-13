کهگیلویه و بویراحمد آماده برای آغاز فصل جدید علم آموزی و دانش
رئیس کارگروه اطلاعرسانی پروژه مهر آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از تلاش و برنامه ریزی معاونتهای آموزش و پرورش برای شروع سال تحصیلی جدید خبر داد.
وی با بیان اینکه آغاز سال تحصیلی جدید همواره نقطه عطفی در تقویم تعلیم و تربیت کشور است افزود: بازگشایی مدارس، نویدبخش شروعی تازه برای دانشآموزان و معلمان و جلوهگر تلاش بیوقفه مجموعه عوامل اجرایی در مسیر تربیت نسل آیندهساز است.
وی افزود: پروژه مهر با شعار «توسعه عدالت آموزشی برای ایران، برای مدرسه» یک طرح جامع و آیندهنگرانه است.
موسوی اضافه کرد: این طرح شامل آمادهسازی فضاهای آموزشی، سازماندهی منابع انسانی و ایجاد محیطی پرنشاط برای دانشآموزان است.
وی به اهم برنامههای پیشبینی شده اشاره کرد و گفت: نشست مدیرکل آموزش و پرورش استان با خبرنگاران، سخنرانی رؤسای آموزش و پرورش شهرستانها پیش از خطبههای نماز جمعه، شادابسازی و زیباسازی مدارس با مشارکت اولیا، نشست کارشناسان روابط عمومی استان و اجرای پویشهای متنوع از جمله مدرسه من آماده است، سلام مدرسه؛ مدرسه من افتخار من و اولیا همراه شو با شادی مدرسه از جمله اقدامات شاخص پروژه مهر در کهگیلویه و بویراحمد است.
مانور بازگشایی مدارس و جشن شکوفهها در ۲ هزار و ۸۰۰ آموزشگاه
وی ادامه داد: برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش استان، اجرای مانور بازگشایی مدارس در ۲۶ شهریورماه، با همکاری شهرداریها و دهیاریها در خطکشی معابر و پاکسازی محیط مدارس و همچنین تبلیغات محیطی گسترده برای استقبال از دانشآموزان در آستانه مهرماه ۱۴۰۴ انجام خواهد شد.
ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه سه شنبه اول مهر زمان آغاز فعالیت مدارس استان
موسوی زمان آغاز رسمی فعالیت آموزشی مدارس را یکم مهرماه از ساعت ۷:۳۰ اعلام کرد و گفت: جشن شکوفهها روز دوشنبه ۳۱ شهریورماه برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه ادامه داد: اول مهر امسال بیش از ۱۲ هزار و ۷۰۰ نوآموز پایه اول سال تحصیلی جدید را آغاز میکنند.
تأکید بر مشارکت خانوادهها و دستگاهها
رئیس کارگروه اطلاعرسانی پروژه مهر در پایان خاطرنشان کرد: «مهر فرصتی برای همدلی، نشاط اجتماعی و سرمایهگذاری برای آینده فرزندان این دیار است و بدون تردید، مشارکت خانوادهها و همراهی نهادهای اجتماعی و دستگاههای اجرایی، رمز موفقیت پروژه مهر و تضمینکننده فضایی پر از امید، انگیزه و پویایی در مدارس خواهد بود.