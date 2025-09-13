رئیس کارگروه اطلاع‌رسانی پروژه مهر آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از تلاش و برنامه ریزی معاونت‌های آموزش و پرورش برای شروع سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید ولی موسوی گفت: پروژه مهر با هدف تحقق عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد نشاط در محیط‌های آموزشی در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه آغاز سال تحصیلی جدید همواره نقطه عطفی در تقویم تعلیم و تربیت کشور است افزود: بازگشایی مدارس، نویدبخش شروعی تازه برای دانش‌آموزان و معلمان و جلوه‌گر تلاش بی‌وقفه مجموعه عوامل اجرایی در مسیر تربیت نسل آینده‌ساز است.

وی افزود: پروژه مهر با شعار «توسعه عدالت آموزشی برای ایران، برای مدرسه» یک طرح جامع و آینده‌نگرانه است.

موسوی اضافه کرد: این طرح شامل آماده‌سازی فضا‌های آموزشی، سازماندهی منابع انسانی و ایجاد محیطی پرنشاط برای دانش‌آموزان است.

وی به اهم برنامه‌های پیش‌بینی شده اشاره کرد و گفت: نشست مدیرکل آموزش و پرورش استان با خبرنگاران، سخنرانی رؤسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها پیش از خطبه‌های نماز جمعه، شاداب‌سازی و زیباسازی مدارس با مشارکت اولیا، نشست کارشناسان روابط عمومی استان و اجرای پویش‌های متنوع از جمله مدرسه من آماده است، سلام مدرسه؛ مدرسه من افتخار من و اولیا همراه شو با شادی مدرسه از جمله اقدامات شاخص پروژه مهر در کهگیلویه و بویراحمد است.

مانور بازگشایی مدارس و جشن شکوفه‌ها در ۲ هزار و ۸۰۰ آموزشگاه

وی ادامه داد: برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش استان، اجرای مانور بازگشایی مدارس در ۲۶ شهریورماه، با همکاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در خط‌کشی معابر و پاک‌سازی محیط مدارس و همچنین تبلیغات محیطی گسترده برای استقبال از دانش‌آموزان در آستانه مهرماه ۱۴۰۴ انجام خواهد شد.

ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه سه شنبه اول مهر زمان آغاز فعالیت مدارس استان

موسوی زمان آغاز رسمی فعالیت آموزشی مدارس را یکم مهرماه از ساعت ۷:۳۰ اعلام کرد و گفت: جشن شکوفه‌ها روز دوشنبه ۳۱ شهریورماه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ادامه داد: اول مهر امسال بیش از ۱۲ هزار و ۷۰۰ نوآموز پایه اول سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند.

تأکید بر مشارکت خانواده‌ها و دستگاه‌ها