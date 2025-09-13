پخش زنده
متخصصان یک شرکت فناور با عرضه خودکار و پاککنهای ضد میکروب، راهکاری مؤثر برای کاهش انتقال عوامل بیماریزا و ارتقای سطح بهداشت فردی و عمومی ارائه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، با آغاز سال تحصیلی جدید، توجه به سلامت دانشآموزان و کاربران نوشتافزار بیش از پیش اهمیت یافته است.
یک شرکت فناور با عرضه نوشتافزارهای نانویی و آنتیباکتریال، راهکاری مؤثر برای کاهش انتقال عوامل بیماریزا ارائه کرده است. این محصولات، شامل خودکار و پاککن هستند که خاصیت آنتیباکتریال دارند و قادرند باکتریهای مضر را در مدت کوتاهی از بین ببرند.
نوشتافزارهای نانویی علاوه بر مصرف شخصی، میتوانند در محیطهای پرجمعیت مانند مدارس، بیمارستانها، ادارهها و بانکها جایگزین کالاهای رایج شوند و سطح بهداشت فردی و عمومی را ارتقا دهند.
با شروع مهر و آغاز سال تحصیلی، خانوادهها و دانشآموزان بهدنبال نوشتافزارهایی هستند که هم کاربردی و باکیفیت باشند و هم سطح سلامت را ارتقا دهند.
خودکارهای آنتیباکتریال این شرکت با بدنه حاوی نانوذرات تولید شدهاند. از آنجایی که این نوشتافزارها تماس مستقیم با دست دارند، خاصیت آنتیباکتریال آنها مانع از گسترش باکتریها و ویروسها در محیطهای آموزشی و اداری میشود.
پاککنها و ماسههای جادویی این شرکت نیز به همین شکل، باکتریهای مضر روی سطوح را کاهش میدهند و استفاده از آنها سلامت فردی را ارتقا میدهد. همچنین چسبهای نانویی این شرکت بهدلیل فناورینانو، مقاومت و دوام بیشتری پیدا کردهاند و کاربردهای گستردهتری در محیطهای آموزشی و صنعتی دارند.
این شرکت علاوهبر تأمین نیاز بازار داخلی، مواد افزودنی آنتیباکتریال خود را در اختیار سایر تولیدکنندگان نیز قرار میدهد.
برخی از این شرکتها در تولید صندلیهای پلیمری، خودرو و سایر قطعات، از افزودنیهای آنتیباکتریال استفاده میکنند تا محصولات نهایی خاصیت سلامتمحور داشته باشند. این همکاریها نشاندهنده ارزش فناورینانو در ارتقای کیفیت محصولات و نقش آن در جلوگیری از شیوع عوامل بیماریزا است.
ویژگیهای سلامتمحور نوشتافزارهای نانویی امکان استفاده گسترده آنها در محیطهای حساس مانند مدارس، دانشگاهها، بیمارستانها و مراکز درمانی را فراهم کرده است.
با توجه به تماس مستقیم این نوشتافزارها با دست و دیگر سطوح، استفاده از آنها میتواند به کاهش انتشار بیماریها و عفونتها کمک کند. این مزیت، نوشتافزارها را به گزینهای ایدهآل برای والدین، معلمان و دانشآموزان تبدیل کرده است.
بازار صادراتی این محصولات نیز رو به گسترش است. محصولات این شرکت به صورت غیرمستقیم به بازارهای خارجی صادر میشوند.
برخی شرکتهای بینالمللی این نوشتافزارها را خریداری کرده و در کشورهای خود عرضه میکنند. این استقبال جهانی نشان میدهد که فناوری نانویی و ویژگیهای سلامتمحور نوشتافزارها، ارزش افزوده قابل توجهی در بازار بینالمللی ایجاد کرده است.
نوشتافزارها با قابلیت تأثیرگذاری بر باکتریهای گرم مثبت و منفی و دیگر عوامل بیماریزا، میتوانند سرعت انتشار بیماریها را کاهش دهند و به عنوان کالایی سلامتمحور، نقش مهمی در ارتقای بهداشت فردی و عمومی ایفا کنند.
این محصولات نه تنها برای استفاده دانشآموزان و محیطهای آموزشی مناسب هستند، بلکه برای محیطهای اداری، بیمارستانها و سازمانها نیز کاربرد دارند و میتوانند جایگزین نوشتافزارهای رایج شوند.
استفاده از نوشتافزارهای نانویی در آغاز سال تحصیلی، تجربهای تازه و هوشمندانه برای خانوادهها و دانشآموزان فراهم میکند. با وجود این فناوری، سال تحصیلی جدید میتواند با ایمنی و سلامت بیشتر آغاز شود و نگرانیها درباره انتقال بیماریها در محیطهای آموزشی کاهش یابد.
نوشتافزارهای نانویی با برخورداری از ویژگیهای آنتیباکتریال، به دانشآموزان امکان میدهند تا بدون دغدغه از نظر سلامت، به یادگیری و فعالیتهای روزمره خود ادامه دهند.