اعلام زمان قطعی برق یاسوج امروز کهگیلویه و بویراحمد
قطعی برق شنبه، بیستودوم شهریور در استان کهگیلویه و بویراحمد و شهر یاسوج طبق برنامه اعلامی وزرات نیرو انجام میشود.
به اطلاع مردم شریف کهگیلویه و بویراحمد میرساند با توجه به اینکه سهمیه خاموشی استانها به صورت روزانه از سوی شرکت توانیر ابلاغ میشود، جداول خاموشیها نیز روزانه تنظیم و در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد بارگذاری میشود.
یادآوری میشود در گروههایی که نوبت خاموشی آنها ساعت ۱۵ تا ۱۷ است، احتمال افزایش نیم ساعت زمان خاموشی، با هدف پیشگیری از خاموشیهای بدون برنامه و اضطراری وجود دارد.
توصیه میشود بهمنظور پیشگیری از آسیب به تجهیزات برقی، گیرافتادن در آسانسور یا پشت دربهای برقی، ۵ تا ۱۰ دقیقه پیش از اعمال خاموشیها تمهیدات لازم را پیشبینی کنید.از عموم مشترکان دعوت میشود برای اطلاع از ساعت خاموشی خود به آدرس سایت شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد در لینک زیر مراجعه کنند. https://www.kbedc.ir/khamooshi