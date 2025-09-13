قطعی برق شنبه، بیست‌ودوم شهریور در استان کهگیلویه و بویراحمد و شهر یاسوج طبق برنامه اعلامی وزرات نیرو انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد روابط عمومی شرکت برق کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه ای اعلام کرد:

به اطلاع مردم شریف کهگیلویه و بویراحمد می‌رساند با توجه به اینکه سهمیه خاموشی استان‌ها به صورت روزانه از سوی شرکت توانیر ابلاغ می‌شود، جداول خاموشی‌ها نیز روزانه تنظیم و در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد بارگذاری می‌شود.

یادآوری می‌شود در گروه‌هایی که نوبت خاموشی آنها ساعت ۱۵ تا ۱۷ است، احتمال افزایش نیم ساعت زمان خاموشی، با هدف پیشگیری از خاموشی‌های بدون برنامه و اضطراری وجود دارد.