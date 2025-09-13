به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: روز گذشته دو دستگاه خودروی سواری سمند و ساینا در محور شادگان به سه‌راهی خوردورق با یکدیگر برخورد کردند که بلافاصله چهار دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌ها به محل اعزام شدند.

دکتر یاسین افرا افزود: در این سانحه ۹ نفر مصدوم شدند که چهار مصدوم این حادثه شامل یک خانم ۱۳ ساله و سه مرد در سنین ۹، ۱۷ و ۴۵ ساله پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، جهت ادامه درمان به بیمارستان شهید معرفی‌زاده شادگان منتقل شدند.

او ادامه داد: پنج نفر دیگر از مصدومان شامل چهار خانم و یک مرد پس از دریافت خدمات اورژانسی در محل، از انتقال به بیمارستان خودداری کردند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان خاطرنشان کرد: توجه به سرعت مطمئنه و پرهیز از بی‌احتیاطی می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از وقوع چنین حوادثی داشته باشد.