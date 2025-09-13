

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان هواشناسی اعلام کرد که از امروز تا روز دوشنبه، در استان اردبیل، استان‌های ساحلی دریای خزر و ارتفاعات رشته‌کوه البرز شامل تهران، البرز، قزوین، زنجان و سمنان افزایش ناپایداری‌های جوی پیش‌بینی می‌شود.

بر این اساس در این مناطق در برخی ساعات بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت انتظار می‌رود. همچنین در بخش‌هایی از استان خراسان شمالی نیز بارش‌های پراکنده رخ خواهد داد.

در ارتفاعات استان آذربایجان شرقی، احتمال وقوع تگرگ وجود دارد. شدت بارش‌ها امروز (شنبه) در استان گیلان بیشتر خواهد بود.

همچنین در نوار شمالی کشور، تا روز یکشنبه کاهش نسبی دما پیش‌بینی شده است.

در بخش‌هایی از جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و جنوب‌غرب استان کرمان و برخی نقاط استان‌های هرمزگان و فارس نیز طی ساعات بعدازظهر، وقوع رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق خیزش گرد و خاک دور از انتظار نیست.

سازمان هواشناسی به شهروندان، به‌ویژه ساکنان مناطق کوهستانی و جاده‌های کوه‌گذر، توصیه کرده است از حضور در ارتفاعات و قرارگیری در مجاورت مسیل‌ها خودداری کنند.