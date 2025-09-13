برنامه خاموشیهای برق ۲۲ لغایت ۲۸ شهریورماه در استان اردبیل
برنامه زمانبندی مدیریت اضطراری بار (خاموشیهای احتمالی برق) استان اردبیل از ۲۲ لغایت ۲۸ شهریورماه، اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با انتشار جدول برنامه خاموشی ۲۲ لغایت ۲۸ شهریورماه، از مدیریت اضطراری بار در این استان و اعمال محدودیت برق در بخش خانگی و تجاری خبر داد.
طبق جدول ارائه شده توسط شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل برنامه نوبت خاموشی در مورخه ۲۲ لغایت ۲۸ شهریورماه به شرح ذیل است: