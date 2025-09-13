پخش زنده
برنامه «دست یار»، به صورت مشارکتی با مؤسسه خیریه دارالایتام خادمین حضرت زهرا (س) و شبکه جوان، با رویکردی اجتماعی و حمایتی پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تهیهکننده برنامه «دست یار»، گفت: با همافزایی میان رسانه و خیریهها، میتوان به صورت عملی از خانوادههای آسیبدیده، بهویژه زنان و کودکان حمایت کرد.
معصومه ملالو افزود: این برنامه از ۹ شهریور هر روز ساعت ۱۲:۲۵ پخش می شود.
وی در ادامه افزود: در «دست یار» فقط به بیان مشکلات اکتفا نمیکنیم بلکه راهحلها را هم معرفی میکنیم. نقش خیریهها در زمینههای کارآفرینی، تأمین بستههای معیشتی، کمکهزینههای درمان و خدمات اجتماعی بهطور مستند روایت میشود، رسانه باید بازوی نهادهای مردمی باشد تا این چرخه حمایت کاملتر عمل کند.
وی گفت: یکی از بخشهای برنامه به گزارش میدانی از فعالیتهای مؤسسه خیریه دارالایتام خادمین حضرت زهرا اختصاص یافت و این مؤسسه که بیش از پانزده سال سابقه فعالیت دارد، هماکنون بیش از ۱۲۶۰ مددجو را تحت پوشش دارد و علاوه بر کمکهای معیشتی و درمانی، محیطی برای رشد فردی و اجتماعی مددجویان فراهم کرده است.
ملالو در توضیح اهمیت این بخشها گفت: وقتی شنونده صدای واقعی یک مددجو را میشنود، ارتباط عاطفی و انسانی برقرار میشود. همین ارتباط است که خیرین را به میدان میآورد و ما به دنبال این هستیم که دستهای بیشتری به یاری این خانوادهها دراز شود.
وی افزود: این برنامه علاوه بر روایت مشکلات، مسیر توانمندسازی را نیز معرفی میکند و تعدادی از زنان تحت پوشش مؤسسه توانستهاند با فعالیت در بخشهای مختلف آن شغل و درآمدی پایدار کسب کنند و یکی از مأموریتهای مهم ما در «دست یار»، این است که نشان دهیم کمکهای مردمی فقط نباید به بستههای غذایی محدود شود و توانمندسازی، ایجاد شغل و کرامت انسانی اصل ماجراست.