پخش زنده
امروز: -
شهردار صدرا از اصلاح و توسعه خطوط اتوبوسرانی خبر داد و گفت: تعداد خطوط درونشهری این شهر به سه مسیر افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مجتبی پارسایی افزود: خط غدیر با هدف کاهش زمان سفر و پاسخ به نیاز شهروندان به دو مسیر مجزا با عنوان «غدیر یک» و «غدیر دو» تفکیک شد و همراه با خط «مولانا» خدماترسانی خواهد کرد.
او با اشاره به کاهش سرفاصله انتظار مسافر و نصف شدن زمان سفر در مسیر غدیر، گفت: این اقدام موجب پوشش بهتر مناطق مسکونی، افزایش ایمنی سفر و کاهش تراکم مسافران خواهد شد.
شهردار صدرا همچنین از آغاز به کار خط سریعالسیر میدان گلها – بزین با میدلباسهای جدید خبر داد و افزود: سرفاصله رسیدن اتوبوسها در این مسیر به حدود ۱۰ دقیقه کاهش یافته است.