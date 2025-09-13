شهردار صدرا از اصلاح و توسعه خطوط اتوبوسرانی خبر داد و گفت: تعداد خطوط درون‌شهری این شهر به سه مسیر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مجتبی پارسایی افزود: خط غدیر با هدف کاهش زمان سفر و پاسخ به نیاز شهروندان به دو مسیر مجزا با عنوان «غدیر یک» و «غدیر دو» تفکیک شد و همراه با خط «مولانا» خدمات‌رسانی خواهد کرد.

او با اشاره به کاهش سرفاصله انتظار مسافر و نصف شدن زمان سفر در مسیر غدیر، گفت: این اقدام موجب پوشش بهتر مناطق مسکونی، افزایش ایمنی سفر و کاهش تراکم مسافران خواهد شد.

شهردار صدرا همچنین از آغاز به کار خط سریع‌السیر میدان گل‌ها – بزین با میدل‌باس‌های جدید خبر داد و افزود: سرفاصله رسیدن اتوبوس‌ها در این مسیر به حدود ۱۰ دقیقه کاهش یافته است.