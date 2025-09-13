پخش زنده
ماموران منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بشرویه با خروج افراد غیربومی از برداشت غیرمجاز در مراتع بشرویه جلوگیری کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، ماموران اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بشرویه در پاسخ به گزارشات مردمی مبنی بر حضور وسیله نقلیه موتوری در مراتع غنی آباد، رقه و ریگ، اقدام به انجام بازدیدهای دورهای منظم کرد.
این بازدیدها با همکاری فرمانده پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان انجام شد و منجر به جلوگیری از برداشت غیرمجاز خار انگبین و خروج افراد غیر بومی شد.
همکاری نیروهای انتظامی و مأموران پلیس راه محور بشرویه-فردوس در این اقدام مؤثر بود.