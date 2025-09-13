به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، ماموران اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بشرویه در پاسخ به گزارشات مردمی مبنی بر حضور وسیله نقلیه موتوری در مراتع غنی آباد، رقه و ریگ، اقدام به انجام بازدید‌های دوره‌ای منظم کرد.

این بازدید‌ها با همکاری فرمانده پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان انجام شد و منجر به جلوگیری از برداشت غیرمجاز خار انگبین و خروج افراد غیر بومی شد.

همکاری نیرو‌های انتظامی و مأموران پلیس راه محور بشرویه-فردوس در این اقدام مؤثر بود.