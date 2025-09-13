دانش‌آموزان یزدی در المپیاد‌های کشوری، ۲ مدال طلا و ۱ مدال نقره را به دست آوردند و افتخاری دیگر برای جامعه فرهیخته سمپاد و استان یزد آفریدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دانش‌آموزان نخبه دبیرستان استعداد‌های درخشان شهید صدوقی یزد، بار دیگر با کسب مقام‌های برتر در المپیاد‌های علمی کشور، توانمندی علمی خود را به نمایش گذاشتند.

در المپیاد ریاضی کشور، محمد صدرا خواجه پور موفق به کسب مدال طلا شد. این موفقیت درخشش در حوزه پیچیده و پررقابت ریاضیات، نشان از استعداد فوق‌العاده و پشتکار این دانش‌آموز دارد.

همچنین در المپیاد علوم مبتکران، دو دانش‌آموز این مجموعه پرافتخار به مدال دست یافتند. محمدحسین زارع بیدکی مدال طلای این المپیاد را از آن خود کرد و امیررضا میرجلیلی نیز مدال نقره را کسب کرد.