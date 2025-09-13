پخش زنده
جمشید عزیزخانی خواننده و آهنگساز پیشکسوت کرمانشاهی روز پنجشنبه (۲۰ شهریور) پس از تحمل یک دوره بیماری در بیمارستانی در تهران دارفانی را وداع گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ،جمشید عزیزخانی (متولد مهر ۱۳۳۵ در کرمانشاه) خواننده و آهنگساز کُرد از اشاعهدهندگان فرهنگ موسیقایی زاگرسنشینان غرب ایران به شمار میرفت. او فعالیت هنری خود را در سال ۱۳۵۳ آغاز کرد و نخستین آثار رسمیاش «سفرنامه کردستان» و «ریوار»، در سالهای آغازین انقلاب اسلامی منتشر شد.
وی در دوران جنگ تحمیلی با حضور فعال در صداوسیمای کرمانشاه و دیگر مراکز غرب کشور دهها اثر کردی و فارسی برای رزمندگان و مردم مناطق جنگزده اجرا کرد.
از وی حدود هشتصد قطعه موسیقی محلی و ملی به یادگار مانده است.