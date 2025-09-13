پخش زنده
بانوان کیوکوشین ناکامورا کرمان در مسابقات کشوری ۱۶ مدال طلا و۲ سهمیه مسابقات جهانی به دست کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مسابقات کاراته کیوکوشین ناکامورا قهرمانی بانوان کشور در دو بخش کاتا و کومیته با حضور ٢٠ تیم از سراسر کشور در سالن پوریای ولی شهر شیراز برگزار شد که تیم ۵۰ نفره استان کرمان به سرپرستی و نمایندگی شیهان ساحل عربپور در این رقابتها خوش درخشید و موفق به کسب ۲ سهمیه مسابقات جهانی و ۳ کاپ قهرمانی شدند.
بانوان کاراته کار کرمانی در این مسابقات موفق به کسب ۱۶ مدال طلا، ۱۲ مدال نقره و ۱۶ مدال برنز شدند و خانمها پروانه صادق نژاد و فاطمه گنجیزاده موفق به کسب سهمیه مسابقات جهانی شدند.
در این دوره از مسابقات کاراته قهرمانی بانوان کشور، مهلا سلاجقه، زهرا پشتوان، سعیده عبدالکریمی، نسرین رحیمیصادق، مهسا سعید، زینب ناگرزاده، لیلا سعید و فائزه اکبری به عنوان داوران کرمانی حضور داشتند.