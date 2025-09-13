معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با هشدار به مداخله کنندگان فاقد صلاحیت در امور پزشکی به مردم توصیه کرد به مراکز زیبایی و درمانی غیرمجاز مراجعه نکنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ،دکتر کیان ظهرابی از مردم خواست قبل از انجام خدمات زیبایی و دندانپزشکی و هرگونه اقدام درمانی از طریق سایت نظام پزشکی و معاونت درمان، اصالت سنجی افراد یا مراکز را مورد ارزیابی قرار دهند.

وی همچنین با اشاره به اینکه اخذ هرگونه اضافه دریافتی یا تعرفه غیرمتعارف از سوی پزشکان ممنوع است افزود: همشهریان می‌توانند در صورت شکایت در مورد اضافه دریافتی و یا انجام فعل پزشکی توسط افراد غیر متخصص به واحد شکایات معاونت درمان یا واحد‌های شکایات مستقر در بیمارستان‌ها مراجعه نمایند و یا به صورت غیر حضوری از طریق تلفن گویا ۱۹۰ شکایت خود را ثبت کنند.