شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با صدور اطلاعیهای نسبت به انتشار پیامکهاوتماسهای جعلی با موضوع «اعلام قطعی آب» درشهر کرمانشاه هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ،در این اطلاعیه آمده است: اخیراً گزارشهایی مبنی بر تماس تلفنی و ارسال پیامکهایی با محتوای اعلام قطعی آب دریافت شده که هیچ ارتباطی با شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه ندارد و صرفاً با هدف ایجاد تشویش اذهان عمومی منتشر میشود.
شرکت آبفای کرمانشاه تأکید کرد: اطلاعرسانی در خصوص هرگونه حادثه، افت فشار یا قطعی آب تنها از طریق کانالهای رسمی این شرکت انجام خواهد شد و شهروندان نباید به پیامها یا تماسهای غیررسمی توجه کنند.
این شرکت ضمن قدردانی از هشیاری و همراهی مردم، اعلام کرد: هرگونه اخبار و اطلاعیههای مرتبط از طریق وبسایت و شبکههای رسمی اطلاعرسانی آب و فاضلاب استان و یا رسانه های رسمی ومعتبرمنتشر خواهد شد.