سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت: برای توسعه گردشگری استان نوسازی ناوگان حمل و نقل و افزایش پروازها ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،مرتضی نیکرو در مراسم جشن خرما در بم، به ظرفیتهای بینظیر تاریخی و طبیعی بم، از جمله قنوات ثبت جهانی یونسکو و ارگ تاریخی، اشاره کرد و لزوم سرمایهگذاری در زیرساختهای گردشگری را برای جذب گردشگران داخلی و خارجی، بهویژه با توجه به مزیتهای رقابتی کرمان نسبت به سایر مقاصد گردشگری کشور، یادآور شد.
وی گفت: جشن خرما فرصتی مغتنم برای تقدیر از زحمات کشاورزان پرتلاش بم و منطقه شرق استان کرمان است. این رویداد همواره توانسته گردشگران بسیاری را از سراسر کشور، بهویژه از تهران و شمال کشور جذب کند.
مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان با اشاره به تلاشهای این اداره برای برگزاری رویدادهای بهتر در شهرستان بم، به جشن حنا اشاره کرد و گفت: جشن حنا نیز قدمتی تاریخی در شهرستان و منطقه شرق دارد.
همچنین در حوزه گردشگری ورزشی، با توجه به اماکن مستعدی چون استادیومهای فوتبال و همچنین توجه به فوتبال بانوان، برنامههایی در دست اقدام داریم که میتواند موجب جذب گردشگران شود.
وی افزود: نقش گردشگری در توسعه اقتصادی شهرها و کشورها بسیار پررنگ است و ما شاهد افزایش تعداد گردشگران، از جمله گردشگران خارجی، از اواخر مردادماه در کرمان بودهایم که تأثیر مستقیمی بر اقتصاد استان و مناطق گردشگری دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان تأکید کرد: هیچ جای کشور به اندازه کرمان آثار جهانی و تاریخی ندارد. فرش کرمان، خرمای بم، پرتقال بم، پسته رفسنجان و … همگی نشاندهنده برتریهای استان هستند. با نوسازی ناوگان حمل و نقل و افزایش پروازها، این فاصله را جبران خواهیم کرد. همچنین حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای گردشگری کرمان است.