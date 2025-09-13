مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: مانور فعالیت واحد‌های نانوایی دوگانه سوز استان زنجان در شرایط بحران، با هدف ارتقای آمادگی عملی نانوایان، کاهش آسیب پذیری و تضمین تداوم تولید نان در شرایط اضطراری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ ولی اله زمانی در تشریح جزئیات این خبر گفت:با توجه به اهمیت تداوم تولید نان به عنوان قوت غالب مردم، وابستگی اکثر واحد‌های نانوایی به سوخت گاز طبیعی و احتمال بروز اختلال به دلایل مختلف از جمله پیک مصرف در فصل سرما، حوادث غیرمترقبه و...، لزوم آمادگی این واحد‌ها برای استفاده از سیستم پشتیبان (دوگانه سوز) بیش از پیش احساس می‌شود، این مانور با هدف ارتقای آمادگی عملی نانوایان ، کاهش آسیب پذیری و تضمین تداوم تولید نان در شرایط اضطراری برگزار می شود.

وی افزود: مانور فعالیت واحد‌های نانوایی در شرایط بحران بر اساس دستورالعمل طرح شهید آبشناسان در واحد‌های نانوایی دوگانه سوز استان روز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه امسال و بصورت همزمان در سطح نانوایی دوگانه سوز استان زنجان برگزار می‌شود

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: این مانور به منظور راست آزمایی و اطمینان از صحت عملکرد واحد‌های نانوایی دوگانه سوز، برگزار خواهد شد تا نانوایان با سوخت جایگزین نان تهیه و به مردم عرضه کنند.

زمانی با تاکید بر لزوم آمادگی نانوایی‌ها به عنوان تأمین کننده نیاز ضروری مردم در بحران‌های طبیعی و انسانی افزود: مانور مذکور با حضور مسئولین ارشد استانی و دستگاه‌های خدمات رسان و مرتبط، در واحد‌های نانوایی زنجان و شهرستان‌های تابعه استان بصورت همزمان و بصورت کنترل از مرکز فرماندهی برگزار خواهد شد.