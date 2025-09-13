آتش‌سوزی در محدوده یولاف پناهگاه حیات‌وحش میانکاله که ۸ هکتار از پوشش گیاهی این منطقه را درگیر کرده بود، با تلاش به‌موقع مأموران یگان حفاظت مهار شد.







به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آتش‌سوزی در محدوده یولاف پناهگاه حیات‌وحش میانکاله صبح روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ آغاز شد و در حدود ۸ هکتار از پوشش گیاهی منطقه گسترش یافت.

علی‌اکبر فدایی، رئیس ذخیره‌گاه زیست‌کره و پناهگاه حیات‌وحش میانکاله، در تشریح این حادثه گفت: این آتش‌سوزی در ساعت ۷:۳۰ صبح رخ داد و بخشی از درختچه‌های انار، سازیل و بوته‌های تمشک در این آتش‌سوزی آسیب دیدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که عامل آتش‌سوزی انسانی بوده و پیگیری‌های حقوقی و قضایی برای شناسایی و برخورد با عامل یا عوامل آن در حال انجام است.

اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران با قدردانی از تلاش مأموران یگان حفاظت در مهار این حریق، تأکید کرد که میانکاله به‌عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره ثبت‌شده در یونسکو و یکی از تالاب‌های مهم کنوانسیون رامسر، دارای اهمیت جهانی است و حفاظت از آن مستلزم هوشیاری و همکاری تمامی مردم و دستگاه‌های اجرایی است.