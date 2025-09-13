سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر از نظارت ۱۴ واحد نانوایی و معرفی ۱۱ واحد متخلف به تعزیرات حکومتی در این شهرستان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر خبرداد و گفت: از ۱۴ واحد نانوایی بازدید شد که ۱۱ واحد به دلیل تخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
معصومه صفری اوریمی افزود: واحدهای نانوایی متخلف بخاطر تخلفات کم فروشی، عدم رعایت مسائل بهداشتی و تعطیلی خودسرانه با تشکیل پرونده به تعزیرات شهرستان معرفی شدند که در این نظارت دورهای به همراه بازرسان فرمانداری، رئیس اداره غله، بهداشت و جهاد کشاورزی انجام گردید.
وی اظهار داشت: نظارت از نانواییها بصورت مستمر با گشت مشترک اعضای کارگروه آراد و نان انجام میشود و با واحدهای صنفی متخلف برخورد قانونی میگردد تا تخلف کمتری در این زمینه صورت گیرد و باعث رضایت مندی مردم گردد.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر خاطرنشان کرد: مردم میتوانند در صورت هرگونه تخلف واحد نانوایی به بازرسان بخصوص واحد تنظیم بازار جهاد کشاورزی یا شماره ۱۲۴ اطلاع دهند تا در اسرع وقت پیگیری شود.