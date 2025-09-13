تیم فوتبال ساحلی پارس جنوبی بوشهر عنوان قهرمانی نیم‌فصل اول لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور را به دست آورد. این تیم در هفته هفتم این رقابت‌ها به مصاف مقاومت گلساپوش یزد رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، دیدار این دو تیم در وقت‌های قانونی و اضافه با نتیجه ۲ بر ۲ به پایان رسید.

در ضربات پنالتی، تیم پارس جنوبی بوشهر با نتیجه ۵ بر ۳ پیروز شد. با این برد، پارس جنوبی بوشهر مجموع امتیازات خود را به ۱۶ رساند و در جایگاه نخست جدول رده‌بندی نیم‌فصل قرار گرفت.

تیم پارس جنوبی بوشهر در چارچوب هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ساحلی، مهمان تیم ملوان بندر انزلی خواهد بود.