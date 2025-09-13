معاون توسعه حرم شاهچراغ (ع) اعلام کرد: با اتصال خطوط ۱ و ۴ قطار شهری شیراز به این آستان مقدس، زائران به‌زودی مسیر کوتاه‌تر و آسان‌تری برای دسترسی خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علیرضا صحرائیان در جلسه هماهنگی ساخت ایستگاه‌های قطار شهری حرم مطهر شاهچراغ (ع) گفت: از زمان آغاز تولیت حجت‌الاسلام والمسلمین کلانتری، تسهیل دسترسی زائران در دستور کار قرار گرفت و پس از نشست‌های کارشناسی با شهرداری و شورای ترافیک استان، اتصال خطوط ۱ و ۴ قطار شهری به آستان مقدس آغاز شد.

وی افزود: این طرح ۲ هزار و ۷۰۰ متر طول دارد و شامل شش ایستگاه است که دو ایستگاه آن، زائران را مستقیماً به حرم می‌رساند. چهار ایستگاه دیگر امکان دسترسی به بازار‌ها و اماکن تاریخی شیراز را فراهم می‌کنند.

معاون توسعه حرم شاهچراغ (ع) با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی طرح حدود ۱۰ درصد است، اعلام کرد: اعتبار امسال پنج هزار میلیارد تومان برآورد شده و زمان اجرای کامل آن ۴۰ ماه پیش‌بینی شده است.

صحرائیان تاکید کرد: این طرح هیچ آسیبی به بافت تاریخی اطراف وارد نمی‌کند و تمامی عملیات زیرسطحی است.

وی ادامه داد: اتوبوس‌های برقی زیرسطحی، مکمل قطار شهری خواهند بود تا رفت‌وآمد در اطراف حرم آسان‌تر شود.