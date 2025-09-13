پخش زنده
درنشست سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، معدن و اقتصاد طرحهای پیشنهادی سرمایهگذاری در پنلهای خورشیدی، حوزههای سنگ ساختمانی و حوزههای کشاورزی، صنعت، گردشگری ومعدن مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ، نشست سرمایه گذاری در حوزه انرژیهای تجدید پذیر به ریاست طهماسب نجفی معاون عمرانی استاندار کرمانشاه و با حضور رزمجو معاون مجتمع اقتصادی برنامه ریزی کمیته امداد کشور، مصطفایی مدیرعامل املاک و مستغلات مجتمع اقتصادی کمیته امداد کشور و پیروی نسب مدیر عامل هلدینگ کمیته امداد کشور برگزار شد.
در این نشست طرحهای پیشنهادی سرمایهگذاری در حوزههای اقتصادی، معدن و پنلهای خورشیدی مطرح و جهت امضای تفاهم نامه مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از مباحث مطرح شده پیشنهادی سرمایه گذاری به پنلهای خورشیدی کوچک مقیاس، متوسط مقیاس و بزرگ مقیاس اختصاص داشت.
در بخش معدن ظرفیتها و پتانسیلها در حوزههای سنگ ساختمانی، معادن فلزی منطقه سنقر و ذخائر قیر طبیعی تشریح و مورد بررسی قرار گرفت.
ظرفیتها و فرصتهای سرمایه گذاری درحوزههای کشاورزی، صنعت، گردشگری، معدن و دیگر بخشهای استان در سال ۱۴۰۳ توسط دانشگاه رازی احصاء گردیده است.
در این نشست مدیران کل و مدیران عامل شرکت برق منطقهای، شرکت توزیع برق، سازمان صمت، میراث فرهنگی، سازمان برنامه و بودجه، آب منطقهای، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی حضور داشتند.