درنشست سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، معدن و اقتصاد طرح‌های پیشنهادی سرمایه‌گذاری در پنل‌های خورشیدی، حوزه‌های سنگ ساختمانی و حوزه‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری ومعدن مورد بررسی قرار گرفت.

تاکید برسرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی، معدن و پنل‌های خورشیدی در کرمانشاه

تاکید برسرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی، معدن و پنل‌های خورشیدی در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ، نشست سرمایه گذاری در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر به ریاست طهماسب نجفی معاون عمرانی استاندار کرمانشاه و با حضور رزمجو معاون مجتمع اقتصادی برنامه ریزی کمیته امداد کشور، مصطفایی مدیرعامل املاک و مستغلات مجتمع اقتصادی کمیته امداد کشور و پیروی نسب مدیر عامل هلدینگ کمیته امداد کشور برگزار شد.

در این نشست طرح‌های پیشنهادی سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی، معدن و پنل‌های خورشیدی مطرح و جهت امضای تفاهم نامه مورد بررسی قرار گرفت.

یکی از مباحث مطرح شده پیشنهادی سرمایه گذاری به پنل‌های خورشیدی کوچک مقیاس، متوسط مقیاس و بزرگ مقیاس اختصاص داشت.

در بخش معدن ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها در حوزه‌های سنگ ساختمانی، معادن فلزی منطقه سنقر و ذخائر قیر طبیعی تشریح و مورد بررسی قرار گرفت.

ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه گذاری درحوزه‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری، معدن و دیگر بخش‌های استان در سال ۱۴۰۳ توسط دانشگاه رازی احصاء گردیده است.

در این نشست مدیران کل و مدیران عامل شرکت برق منطقه‌ای، شرکت توزیع برق، سازمان صمت، میراث فرهنگی، سازمان برنامه و بودجه، آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی حضور داشتند.