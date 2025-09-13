وقوع زلزله ۷.۱ ریشتری در منطقه کامچاتکا روسیه
مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان (EMSC) اعلام کرد که زمین لرزهای به بزرگی ۷.۱ ریشتر سواحل شرقی منطقه کامچاتکا در روسیه را لرزانده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، بر اساس گزارش این مرکز، این زلزله در صبح روز شنبه و در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد،اما سازمان زمینشناسی آمریکا (USGS) بزرگی این زلزله را ۷.۴ ریشتر و عمق آن را ۳۹.۵ کیلومتر اعلام کرد.
سامانه هشدار سونامی اقیانوس آرام اعلام کرد که احتمال سونامی ناشی از این زلزله وجود دارد.در همین حال رسانههای ژاپنی اعلام کردند که تاکنون در این کشور که در جنوب غربی شبه جزیره کامچاتکا قرار دارد، هیچ هشدار سونامی صادر نشده است.
اوایل ماه جاری بود که «مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان (GFZ) اعلام کرد که زمینلرزهای به بزرگی ۶.۳ ریشتر در آبهای اطراف جزایر «کوریل» روسیه رخ داد.
اوایل مرداد ماه زمینلرزهای به بزرگی ۸.۷ ریشتر شبهجزیره کامچاتکا در روسیه را لرزاند و باعث شد مقامات منطقه «ساخالین» در شرق دور روسیه، در جزایر شمالی کوریل وضعیت اضطراری اعلام کنند.
پس از زلزله در شبهجزیره کامچاتکا در شرق روسیه که باعث ایجاد سونامی با ارتفاع موج ۳ تا ۴ متر (۱۰ تا ۱۳ فوت) شد، ژاپن و آمریکا، چین، پرو و اکوادور هشدار سونامی صادر کردند.