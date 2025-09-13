به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، منصور انصاری گفت: پرونده قاچاق ۲۸ هزار و ۳۰۰ لیتر نفتگاز به ارزش ۹ میلیارد و ۷۷۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان مهریزرسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز اعلام و علاوه بر ضبط سوخت، متخلف را به پرداخت ۱۹ میلیارد و ۵۴۱ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش سوخت کشف شده، محکوم کرد.

به گفته انصاری، شعبه همچنین ۹ میلیارد و ۷۷۰ میلیون ریال معادل ارزش سوخت کشف شده را برای خودروی حامل سوخت به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۲۹ میلیارد و ۳۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد و جریمه وصول شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد گفت: ماموران نیروی انتظامی پلیس امنیت اقتصادی شهرستان مهریز این محموله را که در ۶ مشک در کامیون کشنده جا ساز شده بود، کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کردند.