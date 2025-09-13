معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی از تدوین تقویم رویداد‌های گردشگری استان تا پایان سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، عرب گفت: رویداد‌های گردشگری علاوه بر نقش مهم در جذب گردشگر، می‌توانند به عنوان بخشی از فرهنگ اصیل یا جلوه‌ای از خرده‌فرهنگ‌های استان همچون آیین‌ها، خوراک‌ها و صنایع‌دستی محلی معرفی شوند و ظرفیت‌های گردشگری را بیش از پیش به نمایش بگذارند.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت پرداختن به رویداد‌های فرهنگی و گردشگری، افزود: این رویداد‌ها فرصتی ارزشمند برای معرفی هویت، آداب و رسوم و میراث ناملموس استان هستند و می‌توانند هم به عنوان فرهنگ غالب و هم در قالب خرده‌فرهنگ‌هایی مانند جشنواره‌های خوراک محلی یا آیین‌های سنتی نقش‌آفرینی کنند.

به گفته وی برگزاری رویداد‌های گردشگری با همکاری جوامع محلی علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی باعث افزایش مشارکت‌های اجتماعی مردم، احیاء هنر‌ها و آداب و رسوم و معرفی آنها به نسل‌های جدید، برند‌سازی محصولات و تولیدات کشاورزی و صنایع‌دستی و البته زمینه مؤثری برای جذب گردشگر و معرفی هدفمند استان خصوصاً روستا‌ها می‌شود.

عرب گفت: بر اساس این تقویم، مهم‌ترین رویداد‌های گردشگری استان تا پایان سال جاری شامل جشنواره برداشت خرما طبس شهریور، مراسم عناب ته‌کنی خوسف شهریور، مراسم عروسی چنشت سربیشه نیمه اول مهر، فرآوری شیره انگور قاینات اوایل مهر، جشنواره ملی زرشک بیرجند، قاینات، زیرکوه، درمیان، سربیشه اواخر مهر، چهارمین همایش بین‌المللی گردشگری بیابان لوت بیرجند، نهبندان ۱۴ و ۱۵ آبان و جشن شکرگزاری برداشت گل نرگس خوسف آبان است.

به گفته وی جشن برداشت گل نرگس طبس، کریت آبان، جشنواره انار و زعفران فردوس آبان، جشنواره ملی طلای سرخ قاینات آبان، جشنواره ملی کویرنوردی بشرویه آبان، جشنواره شهر ملی مله‌بافی خوسف آبان، مراسم آبگیری آب‌انبار‌های سرایان اول دی تا اواسط بهمن، مراسم کف‌زنی قاینات، بیرجند، سربیشه، زیرکوه شب یلدا، جشنواره نخل و شالی طبس (ازمیغان) آبان و آیین سنتی کوزه‌شکنی قاینات اواخر اسفند از دیگر رویداد‌های گردشگری استان تا پایان سال جاری است.

عرب افزود: این تقویم می‌تواند به عنوان مرجعی برای گردشگران و فعالان حوزه گردشگری مورد استفاده قرار گیرد و زمینه‌ساز رونق سفر به خراسان جنوبی در فصول مختلف سال باشد.