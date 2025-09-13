نخستین جشنواره ملی انگور در روستای دشت دیده‌بان بخش دشمن زیاری ممسنی برگزار شد تا ظرفیت‌های اقتصادی، گردشگری و کشاورزی این شهرستان به نمایش گذاشته شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس اعلام کرد: کشت انگور دیم در ممسنی باعث شده این شهرستان بزرگ‌ترین تاکستان دیم خاورمیانه را داشته باشد.

احد بهجت حقیقی افزود: محصول باغ‌ها به صورت نارس، غوره و انگور عرضه می‌شود و رشد میوه بر روی جوانه نو، این درخت را به یکی از خاص‌ترین درختان میوه جهان تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: این جشنواره با هدف تقویت زندگی روستایی، ارزش‌آفرینی محصولات، جذب سرمایه‌گذار، حذف واسطه‌ها، تقویت مشاغل خرد و معرفی ظرفیت‌های گردشگری برگزار شد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: همچنین کارگاه‌های آموزشی و ایجاد صنایع تبدیلی برای افزایش کیفیت محصولات باغی برگزار شد.

بهجت حقیقی خاطرنشان کرد: جشنواره با حضور اقشار مختلف و قومیت‌های متنوع برگزار شد و اهمیت بالای این رویداد در توسعه اقتصادی و فرهنگی منطقه را نشان داد.