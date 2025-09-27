پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان گفت: افزایش چشمگیر جمعیت لکلکها در شهرستان ماهنشان، این منطقه به پناهگاهی امن برای این پرندگان باشکوه تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ حسینعلی ملکی، رئیس اداره محیط زیست ماهنشان، از افزایش چشمگیر تعداد لکلکها در این شهرستان خبر داد.
وی دلیل این افزایش را طبیعت بکر، غذای فراوان (به ویژه ماهی در رودخانه قزلاوزن) و امنیت منطقه دانست.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان گفت:مردم ماهنشان نیز با مراقبت از لکلکها و لانههایشان، نقش مهمی در این رشد جمعیت داشتهاند.
وی با اشاره به اینکه اقدامات شبانهروزی نیروهای پرتلاش حفاظت محیط زیست نیز ستودنی است، اضافه کرد: این نیروها با اجرای برنامههای حفاظتی مستمر، امنیت زیستگاهها را تضمین کرده و با جدیت از این پرندگان زیبا در برابر هرگونه تهدید محافظت میکنند.
ملکی گفت: نتیجه این تلاشها، افزایش چشمگیر جمعیت لکلکها در سطح شهرستان ماهنشان است، به طوری که تخمین زده میشود بیش از ۳۰۰ لکلک در این منطقه زندگی میکنند.
ملکی تاکید کرد که لکلکها به مزارع ماهی آسیب نمیزنند و حضورشان نشانهی سلامت محیط زیست ماهنشان است.