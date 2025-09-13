ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره یک خود، آغاز فرایند انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا و شرایط متقاضیان نام‌نویسی را اعلام کرد و از آغاز ثبت‌نام از ۲۱ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی در بخشی از این اطلاعیه آمده است: در اجرای قانون انتخابات شورا‌های اسلامی کشور، مقرر است انتخابات هفتمین دوره شورا‌های مذکور در روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ برگزار شود؛ به همین منظور ثبت نام از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر از روز یکشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ در مجموع به مدت ۷ روز صورت خواهد گرفت.

بر اساس برنامه زمان بندی انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی کشور، مهلت استعفای داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر از مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ تا ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ می‌باشد.

یادآور می شود به استناد تبصره "۲" بند "ط" ماده "۳۷" همان قانون، ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد، برای همه داوطلبان شورا‌های اسلامی کشور در هنگام ثبت نام الزامی است، لذا داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر می‌توانند از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یا سامانه جامع خدمات الکترونیک قضائی به نشانی (WWW.ADLIRAN.IR) و همچنین دفاتر پلیس ۱۰+ نسبت به اخذ گواهی مذکور اقدام کنند.