به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از حوزه، چهارمین همایش بین المللی راه نجات «نهج‌البلاغه و حکمرانی علوی» ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۴ با رویکرد هوش مصنوعی و حکمرانی علوی در سالن اجلاس سران اصفهان، برگزار می‌شود.

محور‌های همایش به شرح زیر است:

حقوق و حکمرانی علوی

اقتصاد و حکمرانی علوی

سیاست و حکمرانی علوی

مدیریت و حکمرانی علوی

تربیت، روانشناسی و حکمرانی علوی

جهاد، مقاومت و حکمرانی علوی

جامعه، فرهنگ رسانه و حکمرانی علوی

فقه و حکمرانی علوی

موعظه، نصیحت و حکمرانی علوی

هوش مصنوعی و حکمرانی علوی

مهلت ارسال چکیده آثار به این همایش پایان شهریورماه ۱۴۰۴ و مهلت ارسال مقالات تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ اعلام شده است.