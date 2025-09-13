پخش زنده
چهارمین همایش بین المللی راه نجات «نهجالبلاغه و حکمرانی علوی» ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۴، با رویکرد هوش مصنوعی و حکمرانی علوی برگزار میشود.
محورهای همایش به شرح زیر است:
حقوق و حکمرانی علوی
اقتصاد و حکمرانی علوی
سیاست و حکمرانی علوی
مدیریت و حکمرانی علوی
تربیت، روانشناسی و حکمرانی علوی
جهاد، مقاومت و حکمرانی علوی
جامعه، فرهنگ رسانه و حکمرانی علوی
فقه و حکمرانی علوی
موعظه، نصیحت و حکمرانی علوی
هوش مصنوعی و حکمرانی علوی
مهلت ارسال چکیده آثار به این همایش پایان شهریورماه ۱۴۰۴ و مهلت ارسال مقالات تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ اعلام شده است.